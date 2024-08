SOCIAL – Juve, Gatti: “Indossare la fascia da capitano è stato un sogno”

Contro il Como Federico Gatti è sceso in campo con la fascia da capitano della Juve: il messaggio social del difensore bianconero

Nella prima partita della Serie A 2024/25 il capitano della Juve è stato Federico Gatti. Il difensore italiano è stato scelto da Thiago Motta per la sua personalità e lui ha ripagato la fiducia con una prestazione di grande livello.

Juve, il messaggio social di Gatti

Su Instagram Gatti ha scritto: “Sognavo questo momento da quando ho messo piede per la prima volta in un campo di calcio. Quando sembrava impossibile realizzarlo, non ho mai mollato. Non dovete smettere di credere nei vostri sogni. Indossare questa fascia, con questa maglia, in questo stadio, è stata l’emozione più grande che abbia mai provato!“.