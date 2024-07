Chiellini su Gatti: “E’ più bravo di me tecnicamente”

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del rendimento di Gatti.

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole su Gatti, difensore che lo ricorda in alcuni tratti: “Non mi è piaciuto dire e che c’è un nuovo Chiellini. Ora dicono che Gatti può esserlo perché gioca nella Juve e ha queste grande energia che porta in campo, ma secondo me ognuno è speciale particolare unico. Non è giusto paragonarlo agli altri. Gatti tecnicamente è molto più bravo di me, alla sua età non sapevo fare quel che sa fare lui. E poi a quell’energia e umiltà che gli possono permettere di migliorare a lungo nel tempo”.