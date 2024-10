Juve-Pogba, sarà addio: l’indizio social non lascia spazio a dubbi

Pogba si prepara a dire addio alla Juve: un indizio sui social non lascia spazio a dubbi. Le ultime novità

“La nostra posizione è molto chiara: Paul è stato un grande giocatore ma è da molto tempo che è fermo. Lo scorso anno siamo costretti a fare altre mosse e ora la squadra è al completo”. Parole che non lasciano spazio a dubbi quelle di Cristiano Giuntoli, che nel pre partita della sfida contro la Lazio ha chiuso le porte al centrocampista francese. Pogba dopo la riduzione della squalifica potrà tornare in campo a marzo ma non lo farà con la maglia della Vecchia Signora. I bianconeri stanno lavorando alla risoluzione del contratto e un ulteriore indizio della fine del rapporto viene dai social. Il polpo ha infatti smesso di seguire la Juve su Instagram: sarà addio.

Juve, le parole di Pogba

In una recente intervista il francese aveva detto: “Sarà un nuovo Pogba. Più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio, giocare a calcio. Motta? Non ho avuto modo di vederlo e parlarci, ma arriverà questo momento. Io penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Nella mia testa c’è soltanto questo oggi. Non devo parlare io, parlerà il campo e poi Thiago Motta giudicherà con i suoi occhi, in base a quello che vedrà. Le chiacchiere sono belle, ma io voglio giocare e nella Juve e nella Francia voglio essere il migliore”.