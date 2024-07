Social, Yildiz si prepara per la Juventus anche in vacanza

L'entusiasmo per la nuova Juve coinvolge anche gli "assenti": non perde tempo Yildiz che continuerebbe a tenersi in forma anche in vacanza

La Juventus e Massimiliano Allegri ci avevano puntato sin dalla scorsa stagione e poco dovrebbe cambiare in questa e con Thiago Motta in panchina. Stiamo parlando naturalmente di Kenan Yildiz, il talento forse più cristallino in forza alla rosa bianconera. In questi giorni, il giocatore si starebbe godendo gli ultimi giorni di vacanze suppletive dopo il bel percorso della sua Turchia a Euro24. O almeno, dovrebbe godersele.

Yildiz carico per la Juventus

In realtà, come si evince dall’ultimo video pubblicato sul suo profilo social su Instagram, Yildiz non perderebbe giorno, cercando di farsi trovare già in buona forma al rientro dalle vacanze. Una bella abitudine che, nei giorni scorsi, si può ammirare anche osservando un altro profilo social, quello di Douglas Luiz. Il brasiliano, così come il calciatore turco, sarebbero già pienamente settati sulla nuova stagione in atto con una Juventus pronta a tornare protagonista indiscussa.