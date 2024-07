Ag. Allegri: “La rosa della Juve non era perfetta. Futuro? Cerca…”

Intervistato da Collovati l'agente di Allegri, Branchini, ha parlato degli ultimi anni alla Juve e del futuro del suo assistito

Intervistato da Collovati l’agente di Allegri, Branchini, ha detto: “La rosa degli anni scorsi della Juve non era perfetta, come qualcuno voleva far credere, altrimenti non ci sarebbero stati tanti acquisti quest’anno. Cosa non ha funzionato tra Allegri e la Juve in questi ultimi 3 anni? Secondo me c’era semplicemente un organico che non poteva consentire di fare molto di più, e poi abbiamo visto le vicissitudini che hanno travolto la società, con tutti i cambiamenti che ne sono derivati”.

Juve, le parole dell’agente di Allegri

“Quando Allegri ha fatto la scelta di non andare al Real Madrid per tornare alla Juve ha fatto una scelta sentimentale, perchè avrebbe guadagnato meno. Sapeva che c’era un organico da rifondare, e che non c’erano le risorse per farlo. Il futuro? Allegri cerca un progetto interessante per allenare con le sue caratteristiche. Ha le sue idee, qualcosa ha dimostrato in questi anni, aspetta un progetto importante. Non si è mai pentito di non firmare con il Real per andare alla Juve“, ha concluso.