Social, l’allenatore della Juventus si cimenta nel karaoke

Dopo l'allenamento di ieri, l'allenatore della Juventus ha cantato, come riportato sui social, al karaoke, ma anche ringraziato la squadra

Lo svago dopo l’allenamento. Questo è quanto riportano i canali social della Juventus sulla serata di ieri del gruppo capitanato dal neo allenatore Thiago Motta. E come ogni nuovo tecnico, anche l’ex Bologna non si è sottratto dal rito che ha previsto una sua interpretazione al karaoke.

I ringraziamenti di Thiago Motta

Prima ancora però dell’inizio della festa, l’allenatore della Juventus ha voluto esordire con un ringraziamento alla squadra per il lavoro svolto sin ora in ritiro. Ecco le sue parole: “Vi ringrazio per il lavoro fatto, il tempo è passato molto veloce soprattutto per me. Impegno, responsabilità, aiutarsi, stare insieme… In questo ambiente si lavora molto bene. Dobbiamo continuare così”.