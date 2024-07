Social, la Juventus festeggia la giornata del bacio

La Juventus festeggia tramite i suoi canali social la giornata del bacio con una carrellata di "effusioni" tra i giocatori e la Coppa Italia

Sabato 6 luglio 2024 è la ricorrenza della giornata mondiale del bacio. Anche la Juventus, a modo suo, ha voluto festeggiare l’avvenimento, ricordando le imprese della squadra nell’annata da poco conclusa. In particolare, attraverso il suo canale su X, è stata offerta al pubblico una gallery che comprende i momenti nel quale i giocatori della Juventus hanno baciato la Coppa Italia conquistata a Roma sconfiggendo l’Atalanta.

La festa del bacio per la Juventus

Federico Chiesa, Gleison Bremer, Dusan Vlahovic e non solo sono stati immortalati nel momento del bacio al trofeo. Non potrebbe essere di meno dopo che, a distanza di tre anni, la Juventus è tornata ad alzare una coppa. Un tempo lunghissimo per una società, quella bianconera, abituata più di nessun’altra in Italia a conquistare titoli.