Foschi: “La Juventus ha già fatto ottimo acquisti…”

Rino Foschi, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus ha fatto già ottimi acquisiti, per il resto il mercato non è ancora partito del tutto. Ma sarà comunque un buon mercato. Calafiori? È un giovane importante, per la Serie A sarebbe una grossa perdita. Ma in Italia c’è bisogno di incassare. Nazionale? L’allenatore ha scelto dei giovani interessanti lasciando a casa calciatori un po’ più anziani. Qualche calciatore non ha reso come doveva e probabilmente non è nato quel gruppo che serve per fare risultati. Spalletti è un buon allenatore ma ci vuole un ct da Nazionale, penso a Lippi o Mancini”.