Social Juve, l’omaggio di Pogba alla decisione di Varane

Attraverso i social, il calciatore della Juve, Paul Pogba, ha espresso vicinanza per Raphael Varane e la sua decisione di lascare il calcio

Doveva, dopo un lungo corteggiamento, e alla fine era stato il colpo forse più mediatico del Como di ritorno in Serie A dopo una lunga assenza. Nel progetto di rilancio del club lariano, Raphael Varane sarebbe dovuto essere uno dei nomi di grido della squadra allenata da mister Fabregas. Un progetto tra giocatori già presenti nella squadra, calciatori d’esperienza, come per esempio Sergi Roberto, e giovani interessanti alla Nico Paz. Così però non è stato per quanto riguarda Varane il quale, dopo pochi minuti in un amichevole, ha dovuto arrendersi alle noie fisiche che hanno condizionato gli ultimi periodi della sua gloriosa carriera.

Varane dice addio: il saluto social di Pogba

Che lo stop di Varane fosse cosa seria si era capito subito nell’ambiente, specialmente dopo la scelta di non includerlo nella lista dei 25 per la Serie A. E’ di ieri invece la decisione finale del calciatore, quella dell’ex Real Madrid di salutare per sempre il calcio giocato. Di fronte a una decisione così importante, il suo vecchio compagno in Nazionale francese, Paul Pogba, oggi alla Juventus ma squalificato per il caso doping, ha deciso di rendergli omaggio. Tramite il suo profilo social su Instagram, il calciatore ha pubblicato un post con il seguente messaggio: “Il mio Rafou, una leggenda francese. Sei un fratello maggiore per me”. Anche Pogba, ancor forse più di Varane, starebbe vivendo un lungo momento difficile, bloccato così a lungo dalla squalifica da rischiare di fatto un ritiro non ancora però mai annunciato.