Social Juve, ironia dei tifosi sulla foto con Motta e Montero

L'ultimo scatto pubblicato sui social con Thiago Motta e Montero è stata l'occasione per alcuni tifosi per punzecchiare il mercato della Juve

Non è una novità che i social siano utilizzati, sia dall’emittente che dal destinatario, per saggiare gli umori dell’ambiente. E’ il caso dell’ultimo scatto pubblicato dalla Juventus su X e che immortala gli allenatori rispettivamente della prima squadra e della Next Gen, Thiago Motta e Paolo Montero.

Ironia social: “Ecco il difensore e il centrocampista”

Nei commenti del post pubblicato dal club bianconero, alcuni tifosi hanno civilmente e ironicamente pungolato la società, descrivendo i protagonisti della foto come nuovi innesti in campo. Il messaggio sottointeso sarebbe un principio di malumore sulle situazioni legate al calciomercato, in particolare in riferimento a Jean Clair Todibo e Teun Koopmeiners. Il primo, dopo settimane di trattative, avrebbe visto la Juve farsi superare dal blitz del West Ham; sul secondo ci sarebbe il muro dell’Atalanta. In questo secondo caso, la volontà del giocatore di trasferirsi in bianconero indurrebbe all’ottimismo.