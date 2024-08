Juve, Longari: “Thiago Motta professa spirito di appartenenza”

Gianluigi Longari ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: il giornalista avrebbe indicato le linee guida cardine del tecnico

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Gianluigi Longari ha fatto il punto sulle ultime trattative in casa Juventus. Ecco le sue parole: “Spesso si usa dire che la fretta possa rischiare di essere cattiva consigliera, in materia di scelte importanti. Un assioma che non trova conferma nell’ambito del calciomercato. Laddove, le tempistiche di formalizzazione di trattative magari costruite con fatica da tempo, rivestono un ruolo di importanza fondamentale. Un caso di scuola è quello della Juventus. Che magari raccoglierà i frutti nel caso di Koopmeiners dopo che da almeno 7 mesi Giuntoli si era fatto forte dell’accordo stilato con l’atalantino. Ma che invece rischia di perdersi per strada il difensore preferito di Thiago Motta“.

Il diktat di Thiago Motta

A proposito dell’allenatore della Juventus, Longari ha aggiunto: “Thiago Motta ha professato pazienza e spirito di appartenenza ad un nuovo progetto, ma le priorità stabilite mesi addietro erano chiare. Sarà il caso di porre rimedio. Per Todibo la reiterata attesa nello sferrare l’assalto decisivo al Nizza, sta permettendo ad un ben più deciso West Ham di posizionarsi in una zona privilegiata dell’affare. Accordo chiuso con i francesi per 40 milioni e prospettive di “scippo” in deciso rialzo rispetto a quelle di tenere fede all’accordo bianconero”.