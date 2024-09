Social Juve, Gatti suona la carica in attesa di Empoli e PSV

Attraverso i social, Federico Gatti richiama l'attenzione: per il difensore della Juve, l'attenzione ora si sposta su Empoli e PSV Eindhoven

Gli ultimi giorni, quelli della cosiddetta “sosta” per la Nazionale, ha restituito maggiore serenità a quest’ultima. La vittoria con Israele, ma specialmente quella prestigiosa contro la Francia, entrambe valide per la Nations League, ha infuso rinnovata sicurezza e stima di sé a un ambiente depresso e scoccato dalla prove nell’Europeo. Invece, nelle ultime due partite, gli azzurri hanno inviato segnali più che incoraggianti, con dei risultati figli di prestazioni all’altezza dell’importanza della maglia indossata. Tra i protagonisti di questa ripresa può essere annoverato anche uno dei calciatori che, alla Juventus, starebbe vivendo uno dei momenti più entusiasmanti della sua carriera. E’, appunto, il caso di Federico Gatti.

Focus Juve: Gatti richiama la concentrazione

Dopo essersi preso le chiavi, oltre che la fascia da capitano, alla Juventus, facendosi preferire a Danilo, anche in Nazionale il calciatore si starebbe dimostrando un leader del gruppo. Archiviati gli impegni con Francia e Israele, per il difensore è arrivato il momento di tornare in focus alla Juventus. Concluso il calciomercato, sontuoso per i bianconeri, La Vecchia Signora è chiamata a un tour de force con pochissime soste tra Serie A e Champions League. In primo luogo, come ricordato dallo stesso Gatti tramite il suo profilo social si Instagram (“Grande spirito, due belle vittorie. Si torna a casa che si riparte!”) toccherà all’Empoli, parso in grande spolvero in questo inizio campionato (5 punti in 3 partite). Dopodiché sarà il turno della Champions League, con i bianconeri che, dopo un anno di astinenza, sfideranno il PSV Eindhoven al debutto.