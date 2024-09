Zazzaroni sulla Nazionale: “Gatti e Cambiaso come nella Juventus”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del ruolo di Gatti e Andrea Cambiaso.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita di ieri sera della Nazionale. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport, toccando anche il tema bianconeri, citando i due difensori Gatti e Cambiaso e gli ex Kean e Chiesa: “Il calcio è semplice. Non ricordo chi l’ha detto, ma qualcuno deve averlo fatto. Per prima cosa in Nazionale, dove il tempo della didattica è ridottissimo, tutti i dieci di movimento dovrebbero (devono) giocare nelle posizioni naturali. Gatti, Buongiorno e Bastoni, ad esempio, si muovono meglio nei territori occupati nei rispettivi club (Gatti con Motta è tornato a quattro, al momento senza disorientamenti); Bastoni e Dimarco sono la perfetta coppia di sinistra dell’Inter: automatismi a vista”.

La catena Gatti-Cambiaso

“Gatti è anche abituato a ricevere il sostegno di Cambiaso, che Bellanova può in parte surrogare; Ricci – la novità più interessante – centrale nei tre di centrocampo si ritrova a casa, Frattesi alla sua destra e Tonali a sinistra battono le strade che conoscono; Kean è prima punta in tutto e per tutto e Raspadori trequartista o attaccante di raccordo – tu chiamalo, se vuoi, sottopunta, parola che mi fa ribrezzo – riesce a dare il meglio di sé (questo è il posto di Chiesa)”.