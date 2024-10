Juve, Belardi: “Dura per Di Gregorio diventare primo nell’Italia”

Emanuele Belardi ha parlato del portiere della Juve, Michele Di Gregorio: l'ex bianconero ha parlato degli ostacoli che avrebbe nell'Italia

Intervistato per TJ, Emanuele Belardi ha parlato del portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. Ecco le sue parole: “La Juve ha fatto un ottimo acquisto, per me Di Gregorio è un bel portiere e negli ultimi due anni è stato sempre tra i migliori in Italia. Se Szczesny avesse trovato un accordo per spalmare l’ingaggio, credo che oggi difenderebbe ancora lui i pali della Juventus. Con i portieri sono messi bene a Torino, perché c’era già Perin che è un ottimo portiere e Pinsoglio, il terzo, che è fin troppo sottovalutato e non è solo un uomo spogliatoio.

Nell’Italia invece la vedo dura, perché c’è un portiere più giovane di lui come Donnarumma che è al momento difficile da scalzare nelle gerarchie. Sicuramente è uno dei 4/5 italiani ed è stato appena convocato in nazionale, poi gioca nella Juve ed è arrivato lì con grande merito. Dovrà lavorare sodo per migliorare ancora, poi da quello che ho capito è un ragazzo che ha fatto la gavetta e quindi saprà bene come fare”.

Belardi: “Tutti i grandi club hanno due grandi portieri”

Inoltre, l’ex bianconero ha espresso un pensiero anche su Mattia Perin: “Tutti i grandi club, specialmente quelli che sono impegnati in Europa, possiedono due portieri di grande caratura. Poi c’è da fare un distinguo: fare il secondo a Buffon significa avere la consapevolezza che giocherai molto poco, vista la sua grandezza, oggi invece ci sono due numeri uno e c’è più competitività. Va bene così”.