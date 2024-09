Social Juve, Capuano: “Dichiarare gli esuberi non è detto aiuti…”

Giovanni Capuano ha parlato attraverso i social della permanenza di alcuni giocatori della Juventus dichiarati ampiamente fuori dal progetto

L’ultimo giorno di calciomercato della Juventus si è rivelato più stagnante del previsto. Se in entrata i bianconeri avrebbero mancato il colpo Jadon Sancho dal Manchester United, o comunque un esterno d’attacco, poco si sarebbe mosso anche in uscita. In particolare, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, non sarebbe riuscito a trovare una soluzione per Arthur e Filip Kostic, costringendo il club a nuove riflessioni. Sul tema, attraverso i social network, c’è stato il commento del giornalista Giovanni Capuano.

Il tweet di Capuano sugli esuberi della Juve

Attraverso il suo profilo su X, il giornalista “punzecchia” la Juventus sulla strategia di dichiarare con ampio anticipo i calciatori fuori dal progetto bianconero. Ecco cosa ha scritto: “Lezione di mercato: gli esuberi sono difficili da piazzare e non è detto che dichiararli tali aiuti. Successo a #Napoli, #Milan, #Juventus e in parte (Correa) #Inter“.