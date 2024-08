Social, entusiasmo Juventus per la seconda uscita stagionale

La Juventus promuove attraverso i social la seconda uscita di questa sera: i bianconeri scenderanno in campo davanti a un pubblico sold out

Entusiasmo alle stelle per la Juventus. I bianconeri, dopo il debutto stagionale in amichevole contro il Norimberga, sono finalmente pronti al riscatto questa sera alle ore 21.00 a Pescara. L’avversario sarà il Brest: una sfida probante contro una compagine capace di ottenere una storica qualificazione in Champions League nell’ultima annata.

Stadio sold out per la Juventus

“Oggi si scende in campo. Pronti per il secondo match della nostra pre-season” è il messaggio con il quale il club bianconero promuove la sfida attraverso il suo profilo social su X. Le parole sono accompagnate dall’immagine di Dusan Vlahovic, chiamato ai primi gol stagionali dopo l’errore dal dischetto contro il Norimberga. Per l’occasione, lo stadio di Pescara sarà completamente gremito.