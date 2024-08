Celsi: “Juve? La squadra ora sta alzando i giri del motore”

Mimmo Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della forma fisica dei bianconeri.

Mimmo Celsi, preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Ho visto una squadra alle prese con adattamenti neuromuscolari e all’inizio della preparazione. Il Norimberga invece era nettamente più avanti e a pochi giorni dall’esordio in campionato. La Juve sta alzando i giri e ora lavora su sedute di media intensità. Che squadra vedremo? Sarà importante capire quanto i calciatori vorranno sacrificarsi, dentro e soprattutto fuori dal campo. Insieme si soffre e si fa qualcosa l’uno per l’altro, elemento che lo scorso anno è mancato. Non tutti i giocatori della Juventus accettavano, ad esempio, la pressione alta sull’avversario”.