Juve, disavventura Campello: l’ex di Morata derubata in vacanza

Alice Campello, moglie dell'ex calciatore della Juve, Alvaro Morata, ha raccontato sui social l'ultima disavventura accadutagli recentemente

Attraverso il suo profilo social su Instagram, Alice Campello, moglie dell’ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata, ha raccontato un brutto episodio accaduto in questi giorni. In vacanza con il marito, la ragazza è stata vittima di un furto. Nell’occasione, Campello non si trovava insieme a Morata, impegnato in questi giorni in Germania a Euro2024 con la Nazionale spagnola.

Disavventura per Campello: solo tanta paura

Ecco le parole di Campello: “Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio”.