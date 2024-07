Juve, Bennison non dimentica l’Everton: arriva il saluto via social

Hanna Bennison, nuova giocatrice della Juve, ha salutato l'Everton, precedente squadra, ringraziandoli per l'esperienza attraverso i social

Hanna Bennison, neo calciatrice della Juventus Women, ha voluto salutare l’Everton, club e squadra dove la giocatrice ha giocato fino alla scorsa stagione. Tramite il suo profilo Instagram, la giocatrice ha parlato dei tre anni vissuti con la maglia degli inglesi-

Il messaggio social di Bennison

“Il mio periodo all’Everton è giunto al termine. Sono stati 3 anni di alti e bassi, è stata una sfida ma una sfida che mi è piaciuta e soprattutto affrontarla con tutti i compagni di squadra che ho incontrato in questi anni.

Sono molto grato per il mio periodo all’Everton, ho imparato molto e ho incontrato persone fantastiche che saranno amiche per la vita. Voglio dire un GRANDE grazie a tutti i tifosi che sono stati lì a sostenermi nei momenti belli ma anche in quelli difficili, siete unici. E voglio anche dire grazie a tutto lo staff con cui ho lavorato in questi anni. Ora è il momento di una nuova sfida che non vedo l’ora di affrontare”.