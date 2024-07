Il saluto social di Iling-Junior: “Juve storia di un grande amore”

Samuel Iling-Junior lascia la Juve: attraverso il suo canale social, l'attaccante esterno inglese ha salutato l'ambiente e i tifosi bianconeri

Da oggi, Samuel Iling-Junior non è più un calciatore della Juventus. Pochi minuti fa è arrivato anche l’annuncio del club bianconero che, insieme a lui, saluto anche Enzo Barrenechea, insieme a lui in direzione Aston Villa. Attraverso il suo profilo social su Instagram, il calciatore inglese non ha perso tempo e ha dedicato un post di commiato alla sua oramai ex squadra.

Il saluto di Iling-Junior

“Juve, storia di un grande amore.. Grazie allo staff e ai tifosi per tutto, che viaggio è stato dalla Primavera alla Prima Squadra. Il sogno di un ragazzino inglese. Mi sono fatto non solo amici, ma fratelli e una Famiglia. Ti auguro tutto il meglio per la stagione e per il futuro. Forza Juve Sempre”.