Spalletti punge Inzaghi: "Ultras? Io so riattaccare" - JuveNews.eu

Dal caso ultras fino al pareggio per 2-2 contro il Belgio: le parole del commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti

Il caso ultras a Milano ha fatto molto scalpore e ha coinvolto anche l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che è stato intercettato mentre parlava con i capi del tifo organizzato nerazzurro. Intervenuto sull’argomento nel pre partita di Italia-Belgio il ct Azzurro Luciano Spalletti ha detto: “A me non è mai capitato che qualcuno mi chiamasse per queste cose. L’ho trovata una cosa molto nuova e che mi ha sorpreso, perché poi non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, e non ci hai mai avuto a che fare, penso sia difficile scambiarci parole, ecco io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco. Però poi so riattaccare“.

Italia-Belgio 2-2, le parole di Spalletti

Al termine della partita Spalletti ha detto: “Ci sono episodi che cambiano le partite. Prima il rosso, poi prendi gol subito li su quella situazione. A volte ci sono delle partite che vengono segnate non da quello che è il calcio giocato, ma delle cose che vanno al di là di tutte le tattiche, i giochi e le cose belle che si vuol dire. Noi avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo la partita. Le conferme ci sono state tutte. Si è vista la squadra giocare un buon calcio, avere personalità, stare benissimo in campo, fare quello che aveva contraddistinto questi ragazzi nelle due partite precedenti. C’era da confermare e far vedere che in questa partita eravamo capaci di pilotare le nostre possibilità dentro la partita. E l’avevamo fatto”.