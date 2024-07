Serie A – UFFICIALE: Duncan firma per il neopromosso Venezia

Tramite il proprio sito ufficiale, il Venezia ha ufficializzato l'acquisto di Alfred Duncan: il centrocampista era al momento svincolato

Tramite il proprio sito ufficiale, il Venezia ha ufficializzato il colpo d’esperienza per la Serie A, Alfred Duncan. Il centrocampista era svincolato dallo scorso 30 giugno, dopo la scadenza naturale del suo contratto con la Fiorentina.

Le prime parole di Duncan al Venezia

“Ho scelto di venire al Venezia per il progetto che mi è stato presentato dalla società e dal mister e sono veramente orgoglioso di farne parte. Negli anni passati ho avuto la dimostrazione di come non sia mai facile giocare al Penzo per l’energia che sanno trasmettere i tifosi. Proprio per questo dico a tutti loro di sostenerci sempre perché daremo il massimo per arrivare all’obiettivo”.