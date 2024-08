Serie A, il pagellone del mercato estivo 2024: Juve regina

Tanti acquisti di livello per la Juve, che vince il premio per il miglior mercato della Serie A: il pagellone estivo

Gli acquisti Adzic, Di Gregorio, Cabal, Douglas Luiz, Thuram, Nico Gonzalez, Conceicao, Koopmeiners e più di 20 tra cessioni, rescissioni e prestiti: il mercato della Juve è stato praticamente perfetto. Per questo non possiamo che dare alla Vecchia Signora un 9 pieno in pagella, regina assoluta della sessione estiva 2024. E le altre?

Serie A, il pagellone del calciomercato estivo 2024

Dai rinforzi mirati dell’Inter alle rivoluzioni di Roma e Napoli, passando per i grandi colpi di Como, Fiorentina e Atalanta ma anche i dubbi sulle scelte di Lazio e Lecce. Di seguito tutti i nostri voti per le 20 squadre di Serie A.

Atalanta 7,5

Bologna 6,5

Cagliari 6

Como 7

Empoli 6

Fiorentina 7

Genoa 5

Inter 7,5

Juventus 9

Lazio 5

Lecce 5,5

Milan 7

Monza 5

Napoli 8

Parma 7

Roma 6

Torino 6

Udinese 6

Venezia 5

Verona 7