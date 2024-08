Serie A, Loftus-Cheek ci crede: “Possiamo fare ancora meglio”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Loftus-Cheek ha parlato dell'arrivo di Fonseca al Milan e degli obiettivi per la prossima Serie A

Dopo l’addio di Stefano Pioli il Milan ha deciso di ripartire da Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese avrà il compito di far tornare in alto i rossoneri e per farlo si affiderà anche ai colpi di Ruben Loftus-Cheek.

Milan, le parole di Loftus-Cheek sulla Serie A

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista inglese ha detto: “Questo gruppo ha la spinta per fare meglio ogni anno, lo vedo chiaramente. Abbiamo un nuovo coach e crediamo in lui, sappiamo che cosa vuole e andiamo dritti con le sue idee. Dobbiamo avere fiducia nella squadra ma io voglio andare allenamento dopo allenamento, senza correre”.