Serie A, le quote scudetto: i bookmakers “credono” nella Juventus

Prendono piede le scommesse dei bookmakers sull'esito della vittoria del camionato: la Juventus godrebbe della fiducia degli scommettitori

La giornata di ieri è stata quella della creazione del campionato di Serie A 2024/25, un torneo che si preannuncia avvincente con scontri importanti già dalla terza giornata. I Campioni d’Italia dell’Inter dovranno difendere lo scudetto conquistato nella scorsa annata dalle ambizioni di Juventus, Napoli e le altre. Proprio i bianconeri, secondo i bookmakers, si candiderebbero a principali antagonisti dei nerazzurri.

Fiducia per la Juventus di Thiago Motta

L’arrivo di Thiago Motta e un calciomercato frizzante spingerebbero i principali portali di scommesse a credere in una Juventus protagonista in Serie A. Se la quota dell’Inter per la riconquista dello scudetto oscilla tra 1,65 e 1,70, la Juve vincitrice è data a 4,50 da William Hill, seguita dal Napoli a 6,00. I partenopei precedono di un punto il Milan, mentre Roma e Atalanta sono molto staccate, a quota 22. Infine, ancora più alto il valore della Lazio, il quale sale a 46 punti.