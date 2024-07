Juve, Montali: “Thiago Motta sa che ora avrà più pressione”

Montali ha parlato del compito di Thiago Motta alla Juventus: l'ex dirigente bianconero sarebbe convinto della consapevolezza del tecnico

Intervistato ai margini dell’evento Premio Fair Play Menarini, Gian Paolo Montali, ex consigliere di amministrazione della Juventus, ha parlato delle aspettative nei confronti del nuovo tecnico dei bianconeri Thiago Motta.

Montali su Thiago Motta

“Le pressioni sono per chi non è abituato. Chi va alla Juventus sa che deve giocare per vincere e devi trovare giocatori con quel profilo. Mi sono divertito molto. Sono stati 4 anni vissuti pericolosamente perché ci sono andato quando scoppiò Calciopoli. Fui l’unico uomo di sport dentro la società perché Tardelli dopo 6 mesi se ne andò. Per 4 anni stadio nuovo di proprietà, un nuovo stile, sono stati anni interessanti”.