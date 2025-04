Bayern Monaco-Inter 1-2, Inzaghi: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi”

Le parole di Inzaghi e Lautaro Martinez al termine della partita di Champions League vinta contro il Bayern Monaco

Intervistato da Sky Sport al termine della partita di Champions League vinta per 1-2 contro il Bayern Monaco, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha detto: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Più che al risultato penserei al tipo di partita che abbiamo fatto. Tra poco ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima, ma abbiamo tenuto molto bene. Abbiamo fatto una partita di spessore che ci fa felici. In Champions il Bayern aveva dei numeri straordinari, nelle ultime 27 ne aveva vinte 23 e pareggiate 4. Bisogna solo continuare in questo modo. Nel giorno e mezzo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo parlato solo di togliere il possesso al Bayern. Dovevamo venire qui a Monaco con personalità e l’abbiamo fatto. La squadra è rimasta sempre in partita e sempre lucida. Volevamo giocarcela con i nostri principi come abbiamo sempre fatto”.

Juve, le parole di Lautaro

Lautaro Martinez ha poi detto: "Sul primo gol? Ho vinto un contrasto e ho visto lo spazio. Marcus mi ha lasciato una grandissima palla. Un bel gol, è servito per aprire le marcature. Una vittoria che dopo il pareggio di Parma dovevamo dimostrare. Se vogliamo andare avanti e vincere dobbiamo lasciarci alle spalle quel pari. Tutti gli aspetti li abbiamo però fatti molto bene contro una grande squadra che ha grandissimi giocatori. Abbiamo dimostrato di valere tanto e di essere all'altezza di indossare questa maglia. Al ritorno dobbiamo giocare con la stessa personalità e la stessa qualità. Sicuramente ora dobbiamo pensare al campionato ma dobbiamo recuperare velocissimo perché abbiamo un calendario molto pieno davanti".