Udinese, Solet: “In Serie A sento di poter esplodere”

Solet, difensore dell'Udinese, ha parlato del suo impatto con la Serie A: per il calciatore, nel campionato italiano ha la chance di crescere

Intervistato per Udinese Tonight, Oumar Solet ha parlato del suo impatto con l’Udinese e con la Serie A. Ecco le sue parole: “Mi sento molto bene da quando sono arrivato in Italia, le cose possono solo andare meglio di anno in anno. La Serie A è uno dei due-tre campionati migliori al mondo, quindi sono contento di essere qui. Spero di poter fare ancora di più, è un campionato in cui posso veramente esplodere“.

Solet: “Il mio idolo era Ronaldinho”

Il calciatore ha proseguito: “Da giovane giocavo a centrocampo, il mio idolo era Ronaldinho. Ho iniziato a fare il difensore solo a 17 anni. Su cosa posso migliorare? Vorrei essere maggiormente un leader per la squadra e vorrei anche fare più gol. Il mister si aspetta che io continui a fornire queste prestazioni ogni partita senza mai fermarmi e che io spinga me stesso e i compagni a dare il nostro meglio. Arrivarci è molto difficile, provo a dare il massimo nel club e se arriverà la chiamata vedremo, ma per ora non è arrivata. Sarebbe bellissimo giocarci con Thauvin, è un grande giocatore. Lui mi ha aiutato ad ambientarmi all’Udinese, è come un fratello maggiore per me. Mi dà tanti consigli, è bello averlo vicino sia dentro che fuori dal campo”. Leggi anche le ultime news di mercato sulla Juventus <<<