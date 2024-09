Serie A, la Roma scatenata sul mercato: pronti 3 cambi in difesa

Nonostante la conclusione del mercato della Serie A, la Roma sarebbe attivissima: i giallorossi starebbero stravolgendo la difesa con 3 mosse

Archiviata la partita contro la Juventus in Serie A, la Roma si prepara a sfruttare la sosta delle Nazionali per potenziarsi. Infatti, nonostante la conclusione del calciomercato italiano, la società giallorossa intenderebbe sfruttare a pieno quello in uscita valido per l’estero, ma soprattutto quello relativo ai giocatori svincolati.

La Roma va di fretta: pronte 3 variazioni nel reparto difensori

La prima mossa è stata anticipata nel post partita contro la Juve dallo stesso allenatore della Roma. Infatti, per Mario Hermoso mancherebbe solo l’ufficialità del suo approdo in giallorosso, che non si fermerebbero qui. Oltre l’ex Atletico Madrid, potrebbe arrivare anche Mats Hummels, svincolatosi dal Borussia Dortmund. L’ingaggio dell’esperto difensore potrebbe decollare dopo la partenza di Chris Smalling, ormai a un passo dalla firma con l’Al-Fayha.