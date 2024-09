Serie A, grave errore arbitrale in Monza-Inter: il rammarico di Nesta - JuveNews.eu

Grave errore arbitrale nel corso del match di Serie A tra Monza e Inter commesso dall'arbitro Pairetto: le parole di Nesta e Marelli

Grave errore arbitrale nel corso del match di Serie A tra Monza e Inter. L’arbitro Pairetto ha infatti interrotto il gioco per concedere un calcio di punizione a favore dei biancorossi senza accorgersi che in realtà facendo continuare l’azione Pessina si sarebbe ritrovato letteralmente solo davanti a Sommer. Al termine della partita l’allenatore del Monza Alessandro Nesta ha infatti espresso tutto il suo rammarico: “L’ho capito in ritardo, me l’hanno detto i giocatori in panchina. Peccato, però, potevamo segnare anche su punizione. Sarebbe stata una bella serata. La cosa buona è che stiamo crescendo ogni partita, dobbiamo mettere pezzo dopo pezzo. Oggi è un’iniezione di fiducia, siamo stati all’altezza e questo rende i giocatori sempre più forti. Adesso dobbiamo cercare una vittoria, quello ci fa volare: speriamo”.

Monza-Inter, il commento di Marelli

Ai microfoni di DAZN l’ex arbitro Marelli ha commentato: “Errore piuttosto grave commesso al 94esimo minuto: c’è un fallo di Zielinski su Dani Mota, Pairetto inizialmente lascia correre. Sul nuovo contrasto tra Zielinski e Bondo ferma il gioco, probabilmente non si rende conto che Pessina sarebbe solo davanti al portiere dell’Inter praticamente senza avversari. Da un arbitro come lui non ci si aspetta un fischio di precipitazione. La punizione c’era, ma non andava fischiata con immediatezza“.