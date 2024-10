Serie A, Doumbia: “Il mio modello è Pogba”

In conferenza stampa, il centrocampista Doumbia, esordiente in Serie A, ha spiegato come il suo modello sul campo di gioco sia Pogba

In conferenza stampa, ha parlato il centrocampista del Venezia, Issa Doumbia, esordiente in Serie A dopo dodici anni all’Albinoleffe con il debutto in Serie C. Ecco le sue parole: “Mi sto trovando bene, è una bella città, ho dei bei compagni. Sono contentissimo, già arrivare dalla serie C alla serie A, arrivare in una squadra così forte, non sapevo che dire, ero veramente sconvolto. Cambia l’intensità, la categoria, la qualità, sono molte cose. Cambia tutto. È molto impegnativo. La persona che guardo di più giocare è Pogba, ma ormai l’hanno squalificato. Mi piacerebbe arrivare ai suoi livelli”.

Doumbia: “Al Venezia ci manca continuità”

Il calciatore ha proseguito parlando dell’avvio di campionato con la sua squadra: “Giochiamo molto bene, ma a volte ci perdiamo in errori banali che possiamo sicuramente evitare. Ci manca la continuità e restare concentrati in tutti i novanta minuti. Dobbiamo rimanere con il focus nella partita, impegnarci e dare continuità a quello che facciamo. Ci stiamo preparando per la partita in casa contro l’Atalanta. Giochiamo con una squadra molto forte. Ma sono sicuro che possiamo fare buoni risultati e cercare di portare punti a casa. Il mister ha buone prospettive, speriamo che quello che fa porti buoni risultati”.