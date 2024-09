Serie A, la classifica dopo cinque giornata: Juve a 2 punti dalla vetta - JuveNews.eu

La classifica della Serie A 2024/25 dopo le prime cinque giornate: comanda il Torino con 11 punti, Juve a -2 dalla vetta

La quinta giornata della Serie A 2024-25 è finita, anche se in ritardo. Tutto sarebbe dovuto terminare infatti lunedì sera con la sfida tra Atalanta e Como, ma il maltempo ha costretto il direttore di gara a spostare il match a martedì. Alla fine a vincere è stata la squadra di Fabregas che ha battuto quella di Gasperini per 2-3.

Serie A, la classifica dopo cinque giornate

Dopo cinque giornate, quindi, la classifica vede in testa a sorpresa il Torino con 11 punti, seguito da Udinese e Napoli a 10. Poi a seguire a parimerito Empoli e Juventus con 9 punti e poi Inter e Milan a 8. Ben sette squadre nel giro di appena 3 punti. Poco distanti a 7 troviamo Roma, Lazio e Bologna e poi a 6 Atalanta, Fiorentina e Verona. Nelle zone basse della classifica Genoa, Parma, Lecce e Como con 5 punti sono fuori dalla zona retrocessione, mentre Venezia (4), Monza (3) e Cagliari (2) per il momento sarebbero in Serie B. Il campionato è però ancora molto lungo.Di seguito la classifica completa con tutti i punteggi delle squadre di Serie A:

Torino 11

Udinese 10

Napoli 10

Empoli 9

Juventus 9

Inter 8

Milan 8

Roma 7

Lazio 7

Bologna 7

Atalanta 6

Fiorentina 6

Hellas Verona 6

Genoa 5

Parma 5

Lecce 5

Como 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2