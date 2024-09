Serie A, Atalanta-Como rinviata per maltempo - JuveNews.eu

La partita di Serie A tra Atalanta e Como è stata rinviata di 24 ore a seguito del forte maltempo: il comunicato

La quinta giornata della Serie A 2024/25 sarebbe dovuto terminata lunedì 23 settembre con la sfida tra Atalanta e Como. Il match è stato però rinviato di 24 ore a causa della forte pioggia caduta su Bergamo. L’arbitro prima del fischio d’inizio ha infatti analizzato il terreno di gioco che essendo pieno d’acqua non era utilizzabile. Dopo aver provato a posticipare di 1 ora l’inizio della partita la situazione non è però migliorata e per questo si è deciso di rinviare la partita di un giorno. Atalanta-Como si giocherà quindi questa sera, in contemporanea con le gare di Coppa Italia.

Serie A, il comunicato su Atalanta-Como

Ecco il comunicato ufficiale della Lega Serie A: “La gara della quinta giornata di Serie A ENILIVE ATALANTA – COMO, programmata per questa sera alle 20.45 e non disputata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco per la forte pioggia caduta sulla città di Bergamo, sarà recuperata domani, martedì 24 settembre, con inizio alle ore 20.45. L`arbitro Tremolada, accompagnato dai due capitani De Roon (Atalanta) e Cutrone (Como) ha ispezionato diverse volte il terreno di gioco, fissando inizialmente il fischio di inizio per le 21.45. In prossimità dell`avvio di gara un nuovo sopralluogo rendeva inevitabile il rinvio a domani, stante il peggioramento delle condizioni meteorologiche e del campo“.