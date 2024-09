Lega Serie A, a New York la giornata dello sport italiano

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sullo sport italiano, parlando anche di un evento a New York.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul calcio italiano. Ecco il comunicato: “Anche la Serie A ha partecipato ieri a New York alla “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, celebrata in un evento di grande importanza, presso il Consolato Italiano, alla presenza del Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Presenti anche Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia negli USA e il padrone di casa, il console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele. Questo rilevante incontro, organizzato dal Consolato generale Italia a New York in collaborazione con l’ufficio della Lega Serie A di New York, ha messo al centro del dibattito le opportunità e le sfide degli investimenti americani nel mondo dello sport italiano, con particolare attenzione al calcio e alla Serie A”.

I protagonisti

“L’evento ha visto la partecipazione di investitori internazionali, manager di primo piano e leggende dello sport italiano, che hanno condiviso esperienze e prospettive sul futuro del nostro settore sportivo. Tra i temi discussi, lo sviluppo di partnership strategiche e il crescente interesse del mercato statunitense verso il calcio italiano, oltre al ruolo sempre più centrale che la Serie A ricopre nel panorama sportivo globale. A New York erano presenti il direttore marketing e commerciale della Lega Serie A, Michele Ciccarese, e la leggenda del calcio italiano Alex Del Piero. Ma soprattutto all’evento hanno preso parte alcune tra le più importanti rappresentanze delle squadre italiane di proprietà statunitensi: Stephen Pagliuca, Co-Chairman dell’Atalanta, Alejandro Cano, Managing Director and Co-Head Europe, Oaktree’s Global Opportunities strategy, FC Inter, Gerry Cardinale, Founder e Managing Partner, RedBird Capital Partners, azionista di controllo di AC Milan, Giorgio Furlani, CEO dell’AC Milan, Luca Martines, Managing Director Corporate del Parma Calcio”.