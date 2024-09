Rossi ha commentato la partita tra Juve e Roma: per il giornalista, il match sarebbe stato noioso e dimensionerebbe le ambizioni bianconere

Nel suo editoriale su L’Interista, Gianluca Rossi ha parlato del match di Serie A tra Juventus e Roma. Ecco le sue parole: “Ho visto Juventus-Roma, gara di una noia mortale terminata senza gioco e senza gol, con buona pace di chi vaticinava una cavalcata bianconera verso lo Scudetto per aver battuto con un doppio 3-0 Como e Verona, due squadre che sulla carta dovranno comunque lottare per salvarsi”.

Rossi: “Inter più impressionante della Juventus”

Il giornalista ha proseguito: “Nel confronto delle prime tre giornate della stagione scorsa, dove guidavano Inter e Milan a punteggio pieno, questa volta nessuno è a punteggio pieno ma sono in quattro al comando: in rigoroso ordine alfabetico, Inter, Juventus, Torino e Udinese con 7 punti. Per quello che si è visto però nell’ultima tre giorni, da venerdì a domenica, la squadra che ha più impressionato è stata l’Inter, capace di rifilare all’Atalanta un altro 4-0 dopo quello dello scorso febbraio”.