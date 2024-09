Lega Serie A, il report sulla partita della Juventus: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul campionato, parlando anche della Juventus.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, che nella giornata di ieri ha pareggiato contro l’Empoli per 0-0. Ecco il comunicato: “Juventus senza gol subiti dopo quattro turni, ma arriva il secondo 0-0 consecutivo per la formazione di Motta, che oggi schierava dall`inizio i rinforzi Koopmeiners e Nico Gonzalez a supporto di Yildiz e Vlahovic. Continua l`ottimo momento dell`Empoli che viaggia senza sconfitte dopo aver già affrontato 3 delle prime 6 della scorsa stagione. Nonostante il risultato non sono mancate le occasioni da gol, con Vlahovic vicino alla rete nella prima frazione e ad inizio ripresa (bravi Ismajli e Vasquez a fermarlo), mentre i toscani sono andati vicinissimi al gol vittoria nel finale di gara, quando prima Grassi calcia debolmente davanti a Perin e poi Gyasi viene murato da una scivolata decisiva di Gatti nel recupero. Seconda volta per l`Empoli nella propria storia da imbattuto nei primi 4 turni, i bianconeri non partivano senza gol subiti da 10 anni”.

Il report sul Como

“L’ultima volta che il Como aveva pareggiato un match di Serie A dopo essere andato in vantaggio di due gol risaliva al 4 ottobre 1981, proprio contro il Bologna (2-2 in casa anche in quel caso). Al debutto davanti al proprio pubblico la formazione di Fabregas prende il largo, manca il terzo gol e poi subisce la rimonta dei felsinei nel finale di gara. Buona prova di Cutrone, che causa l`autogol di Casale dopo 5 minuti di gioco e firma personalmente il raddoppio al 53` con un tiro sul secondo palo. Nella ripresa, dopo gli sprechi di Nico Paz e Strefezza si ravviva la formazione di Italiano, che colpisce un palo con Pobega al 71` e poi raggiunge il pari con due subentrati (Castro al 76` e Iling al 91`). Le due formazioni restano ancora senza successi dopo quattro turni di Campionato”.