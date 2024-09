Lega Serie A, tutti i temi trattati dell’Assemblea di settembre

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'Assemblea, parlando anche dei temi più scottanti.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull’Assemblea. Ecco il comunicato: “Si è tenuta oggi la prima Assemblea di Lega Serie A del mese di settembre. Il punto più significativo all’ordine del giorno riguardava i temi federali. Si è deciso di aggiornare il documento di riforme della Serie A, già vagliato lo scorso febbraio, così da integrarlo con ulteriori dati ed elementi a supporto delle misure e delle azioni proposte. Si è inoltre discusso della richiesta di nominativi per la nuova commissione indipendente di valutazione della sostenibilità finanziaria delle società professionistiche. Rispetto al percorso federale, infine, l’Assemblea ha ribadito la necessità di arrivare all’Assemblea federale del 4 novembre con una proposta di modifica dello statuto FIGC che sia coerente con il disegno di maggiore autonomia della Lega Serie A, come portato avanti da diversi mesi”.

Le parole del presidente Casini

“Abbiamo ricordato l’iter previsto dai regolamenti: al momento non è fissata la data dell’elezione del presidente federale ed è da quella data che poi si contano a scalare i giorni per l’elezione dei componenti. Si è ribadita la necessità di arrivare al 4 novembre, poi verrà fissata dopo quella data l’assemblea elettiva e a quel punto sarà possibile calendarizzare il tutto. Anche perché la Lega Serie A ha un numero di consiglieri federali che speriamo sia superiore dal 4 novembre in poi, e questo peserà: ragion per cui si deciderà dopo il 4 novembre”.