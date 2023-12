Rovella: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più della Juventus”

Nicolò Rovella, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con l'Inter.

Nicolò Rovella, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua in conferenza stampa, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole: "L’Inter ha qualcosa in più della Juventus, ma non lo so, sono due squadre fortissime. Spero che domani facciamo uno scherzetto ai nerazzurri.

Dobbiamo segnare di più e prendere meno gol, questo sì. Non dobbiamo avere paura di nessuno, siamo in casa e vogliamo vincere. Vedo la squadra come si allena, sono sicuro che faremo bene.

Contro l’Inter è stata la mia prima partita in A. La mia famiglia tifa Inter e ho iniziato a giocare all’Accademia, squadra associata all’Inter. Spero che la mia famiglia domani faccia il tifo per me".

