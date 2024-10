Lega Serie A, i record più vicini: Danilo e Vlahovic sugli scudi

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juventus, parlando anche di record e curiosità.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: La prossima sarà la presenza numero 100 di Nicolò Zaniolo in Serie A Enilive. Scendendo in campo contro il Cagliari Charalampos Lykogiannis raggiungerebbe le 150 presenze in Serie A Enilive. Manca un punto all’Empoli per arrivare a totalizzare 600 punti nella sua storia in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 100 di Christian Kouamé in Serie A Enilive con la Fiorentina. Nicolò Barella (attualmente a quota 49) è vicino a essere coinvolto in 50 reti in Serie A Enilive con l’Inter”.

Su Danilo

“Manca una presenza a Danilo per raggiungere le 150 partite in Serie A Enilive. Il prossimo sarà il gol numero 50 di Dusan Vlahovic in tutte le competizioni con la Juventus. Pedro (attualmente a 299) è vicino a registrare 300 vittorie nei cinque grandi campionati europei. Manca un gol a Gianluca Caprari per arrivare a segnare 50 reti in Serie A. Scendendo in campo contro il Milan Khvicha Kvaratskhelia raggiungerebbe le 100 presenze in tutte le competizioni con il Napoli. Ivan Juric (attualmente a 298) è vicino a totalizzare 300 punti come allenatore in Serie A. Contro il Venezia l’Udinese giocherà la 1800ª partita della sua storia in Serie A”.