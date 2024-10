Lega Serie A, i record più vicini della nona giornata

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla nona giornata di campionato, parlando anche di Dybala.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla nona giornata. Ecco il comunicato sui record che potrebbero essere raggiunti in questo weekend, con Dybala, che può eguagliare Higuain come terzo marcatore argentino in Serie A: “Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Manca una partita a Lazar Samardzic per raggiungere le 100 presenze in Serie A Enilive. Davide Nicola (attualmente a quota 198 punti) è vicino a totalizzare 200 punti come allenatore in Serie A Enilive. Mancano due punti all`Empoli (598) per arrivare a totalizzare 600 punti nella sua storia in Serie A Enilive”.

Il record che Dybala potrebbe raggiungere

“Se il Genoa vincerà contro la Lazio arriverà a vincere 600 partite in Serie A Enilive. Alex Meret (attualmente a quota 99) è vicino a registrare 100 vittorie in tutte le competizioni con il Napoli. Romelu Lukaku (attualmente a quota 99) è vicino a essere coinvolto in 100 reti in Serie A Enilive. Manca una reta a Paulo Dybala (124) per riuscire a eguagliare Gonzalo Higuaín (125) in 3ª posizione tra i migliori marcatori argentini in Serie A Enilive. Scendeno in campo contro il Cagliari, Lorenzo Lucca raggiungerà le 50 presenze in tutte le competizioni con l`Udinese”.