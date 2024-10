Mercato Juve, un osservato speciale nel Parma: Giuntoli ci pensa

Giuntoli si prepara a osservare da vicino un obiettivo di mercato nel corso di Parma-Juve: le ultime novità

La Juve questa sera scenderà in campo contro il Parma nel turno infrasettimanale. I bianconeri sono dati per favoriti ma la squadra di Thiago Motta dopo la vittoria del Napoli contro il Milan non potrà permettersi di fare passi falsi. Ma sarà una sfida importante tanto sul terreno di gioco quanto sugli spalti, da dove il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli si prepara a osservare da vicino un giocatore della squadra di Pecchia. Nel mirino della Vecchia Signora c’è infatti Bonny, giovane attaccante classe 2003. La Juve è infatti alla ricerca di un vice Vlahovic e l’ultimo nome in vista è proprio quello dell’attaccante francese. Per lui fin qui 3 gol e 1 assist in nove partite di Serie A: valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro.

Mercato Juve, non solo Bonny

Ma l’attaccante del Parma non è l’unico nel mirino della Juve. Sabato prossimo, infatti, Giuntoli avrà l’occasione di monitorare dal vivo anche Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano dell’Udinese è seguito ormai da tempo e potrebbe essere un nome interessante per l’attacco bianconero. All’estero resta viva l’ipotesi David del Lille, in scadenza di contratto a giugno 2025. Difficile però pensare di poterlo acquistare già nel corso del prossimo mercato invernale. Possibile colpo a parametro zero.