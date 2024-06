Lega Serie A, gli auguri di compleanno a Paolo Maldini

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Paolo Maldini, in occasione del compleanno dell'ex difensore.

TANTI AUGURI! 1968: buon compleanno Paolo Maldini. Il neo 56enne ha indossato la maglia del Milan durante tutta la sua carriera vincendo 26 trofei: 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Coppe dei Campioni/Champions League (con il primato di 8 finali giocate, a pari merito con Francisco Gento), 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del mondo per club FIFA. In Nazionale ha totalizzato 126 presenze. Dal 2019 al 2023 ha ricoperto il ruolo di direttore dell'area tecnica contribuendo a riportare lo scudetto a Milano sulla sponda rossonera. 1998: buon compleanno Jhon Lucumí (Bologna), 26 anni