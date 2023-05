Milan, Maldini: “Serie A? Ci sarà da vedere cosa succederà alla Juve”

0-2 nella sfida di andata e 1-0 in quella di ritorno: grazie alla rete di Lautaro Martinez l'Inter mette la parola fine alle semifinali di Champions League e si aggiudica un biglietto per la finale di Istanbul superando il Milan. Al termine della partita il dirigente rossonero Paolo Maldini ha detto: "Il percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a finire tra le prime 4, ma ci sarà da vedere cosa succederà alla Juventus. Nelle ultime gare contro l'Inter non c'è stata partita. Il loro modo di giocare ci da fastidio e non riusciamo a prendere contromisure. Voto alla stagione? Se dovessimo raggiungere la qualificazione alla prossima Champions sarebbe 8 perchè non siamo ancora strutturati per arrivare fino in fondo. È un percorso lungo che ha portato grandi risultati economici oltre che sportivi. Abbiamo una squadra giovane: rispetto all'Inter abbiamo un'età media di tre anni più giovane e si sente".