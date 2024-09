Lega Serie A, il ricordo dell’inaugurazione dello Stadium

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul ricordo dell'inaugurazione dello Juventus Stadium.

13 anni fa l’inaugurazione dello Stadium

"2011: l`amichevole tra Juventus e Notts County, terminata 1-1, inaugura ufficialmente lo Juventus Stadium (ora Allianz Stadium). Di Luca Toni il primo gol nel nuovo impianto. 1996: comincia il 95° campionato di serie A, il primo dopo la sentenza Bosman. Niente più limiti al tesseramento di stranieri comunitari e possibilità di trasferirsi gratuitamente, alla scadenza del contratto, in un altro club purché facente parte di uno stato appartenente all`Unione. Altra novità è la possibilità di portare sette atleti in panchina e non più cinque. TANTI AUGURI! 1969: buon compleanno Eusebio Di Francesco. L`attuale allenatore del Venezia compie 55 anni 2003: buon compleanno Loum Tchaouna (Lazio), 21 anni 2004: buon compleanno Nico Paz (Como), 20 anni