Casini: “Le parole di Commisso sulla Juve? La Lega è attenta”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole in conferenza sulle dichiarazioni di Commisso sui bianconeri, che ha accusato le big del campionato: “Abbiamo ricordato l’iter previsto dai regolamenti: al momento non è fissata la data dell’elezione del presidente federale ed è da quella data che poi si contano a scalare i giorni per l’elezione dei componenti. Si è ribadita la necessità di arrivare al 4 novembre, poi verrà fissata dopo quella data l’assemblea elettiva e a quel punto sarà possibile calendarizzare il tutto. Anche perché la Lega Serie A ha un numero di consiglieri federali che speriamo sia superiore dal 4 novembre in poi, e questo peserà: ragion per cui si deciderà dopo il 4 novembre”.

Le accuse di Commisso a Juve, Milan ed Inter

“Sono questioni che riguardano il controllore, la FIGC, non i controllati. Tengo a dire che è nei nostri documenti, anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti c’è molta attenzione alla sostenibilità. È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri UEFA per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta”.