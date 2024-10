Lega Serie A, tutti gli appuntamenti di oggi: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sugli appuntamenti odierni del massimo organo calcistico.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sugli appuntamenti del giorno. Ecco il comunicato: "Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, via Ippolito Rosellini 4, Milano, ore 11.45 Serie A Enilive, 9ª giornata, ore 18.30 Udinese-Cagliari, ore 20.45 Torino-Como. ACCADDE OGGI 1970: Gigi Riva stende l'Inter a San Siro. La doppietta di 'Rombo di Tuono' permette al Cagliari di vincere 3-1 al Meazza. Segnano anche Domenighini e Mazzola. TANTI AUGURI! 1985: buon compleanno Daniele Padelli (Udinese), 39 anni 1991: buon compleanno Davide Faraoni (Hellas Verona), 33 anni 2000: buon compleanno Dan Ndoye (Bologna), 24 anni 2002: buon compleanno Alessandro Marcandalli (Genoa), 22 anni 2003: buon compleanno Ange-Yoan Bonny (Parma), 21 anni

Sul derby d’Italia

“La 9ª giornata di Serie A regala uno dei match più attesi della stagione: il Derby d’Italia. A San Siro, Inter e Juventus si affrontano per una partita che va oltre la rivalità storica, con entrambe le squadre alla ricerca del ruolo di principale antagonista del Napoli. Gli azzurri di Conte, impegnati in casa contro il Lecce, vogliono approfittare dello scontro diretto delle rivali per consolidare il primo posto in classifica. La Lazio ospita il Genoa per riprendere a macinare punti dopo la parentesi sfortunata di Torino, la Roma sogna di dare una svolta alla stagione con un risultato di spessore a Firenze. In zona salvezza, Parma-Empoli e Monza-Venezia si giocano tre punti preziosi in uno scontro diretto”.