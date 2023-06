Juventus, nuovo allenatore: “Ecco chi arriva al posto di Allegri” | News

Massimiliano Allegri in bilico. Non si sa ancora se il prossimo anno potrà essere o meno il tecnico della Juventus considerando le tante voci che stanno circolando in questi giorni. Da un'offerta altissima dall'Arabia Saudita, al PSG che pare averlo messo nel mirino. Di fatto, qualcosa potrebbe accadere e per questo stanno circolando anche voci molto chiare rispetto a chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina della Juve.