La Juve vola in testa alla Serie A: la classifica dopo 2 giornate

Al termine della seconda giornata di campiona la Juve è in testa alla classifica di Serie A: tutti i punteggi

La Juve non vinceva la prime due giornate di Serie A dalla stagione 2019-20. Era passato tanto, troppo tempo dall’ultima volta in cui i bianconeri si sono ritrovati a punteggio pieno: 3-0 al Como e 3-0 al Verona, partenza perfetta per la squadra di Thiago Motta.

Serie A, la classifica dopo 2 giornate: comanda la Juve

Ora i bianconeri guardano tutti dall’alto in basso, unica squadra di tutto il campionato ad aver vinto entrambe le prime due partite. Di seguito la classifica completa:

Juventus 6

Torino 4

Parma 4

Udinese 4

Inter 4

Genoa 4

Empoli 4

Napoli 3

Atalanta 3

Hellas Verona 3

Lazio 3

Fiorentina 2

Cagliari 2

Bologna 1

Monza 1

Roma 1

Milan 1

Venezia 1

Como 1

Lecce 0