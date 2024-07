Lega Serie A, il ricordo della semifinale del Mondiale 1982

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Nazionale italiana di calcio del 1982, poi Campione del Mondo.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Nazionale 1982. Ecco il comunicato: “ACCADDE OGGI Lunedì 8 luglio 1982: l’Italia, a Barcellona, batte 2-0 sulla Polonia, con doppietta di Paolo Rossi e va in finale ai Mondiali di Spagna 82. DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) SPECIALE SERIE A, ORE 10.00-12.00: con Giorgia Rossi, Marco Cattaneo e Giusy Meloni. Le opinioni più̀ importanti; i protagonisti e il mondo dello spettacolo: per due ore si parla di calcio all’insegna della passione. In diretta il pensiero di Alino Diamanti: un sinistro fantastico in carriera e le parole schiette di un personaggio autentico del nostro calcio. TANTI AUGURI! 1977: buon compleanno Christian Abbiati che compie 47 anni. L’ex portiere di Milan, Juventus e Torino in carriera ha vinto 3 Scudetti, una Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea, tutti con i rossoneri”.