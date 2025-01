Atalanta, Ederson: “Champions? Rammaricati per il 9° posto”

Intervistato nel post partita dell'ultima partita in Champions con la sua Atalanta, ha parlato il centrocampista della squadra, Ederson

Intervistato nel post match del pareggio in Champions League contro il Barcellona, ha parlato il centrocampista dell’Atalanta, Ederson. Sulla mancata qualificazione diretta agli ottavi per un soffio, il giocatore ha detto: “Un po’ sì, perché ci siamo andati vicini, ma ora dobbiamo guardare avanti. Sappiamo che alcuni dettagli hanno fatto la differenza, ma il destino è ancora nelle nostre mani. Dobbiamo affrontare le prossime sfide con la stessa mentalità, senza dipendere da nessun altro: solo da noi stessi. Bruges o Sporting Lisbona? No, non importa chi sarà il nostro avversario. Come ho detto, dipenderà tutto da noi, dalla nostra prestazione e dalla nostra voglia di vincere. Daremo tutto in campo, sia nella gara di andata che in quella di ritorno. L’importante è scendere in campo con il giusto atteggiamento e provare a vincere entrambe le partite”.

Ederson: “Con il Barcellona dimostrata la nostra forza mentale”

Inoltre, sul match contro il Barcellona ha detto: "Siamo molto contenti per la prestazione, è stata una gara intensa contro una squadra fortissima, che tutta Europa conosce e rispetta. Abbiamo dato tutto in campo, rimontare non è mai facile, ma abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza mentale. Anche nei momenti difficili, come nel finale con Scalvini fuori per infortunio e noi in dieci, siamo rimasti compatti e abbiamo lottato fino all'ultimo minuto".